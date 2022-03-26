Apple лидирует в продажах смартфонов премиум-класса

Новое исследование утверждает, что смартфоны премиум-класса достигли рекордных продаж в 2021 году, а iPhone от Apple был самым продаваемым на всех территориях.

Ранее Counterpoint Research сообщал, что iPhone доминировал в продажах смартфонов в Северной Америке и что Apple продала 7 из 10 самых продаваемых смартфонов по всему миру в 2021 году. Теперь дальнейшие исследования показывают, как iPhone преуспел в рейтингах телефонов премиум-класса в каждом изученном регионе. .

По данным Counterpoint Research, рынок смартфонов премиум -класса, определяемый как телефоны стоимостью более 400 долларов, вырос на 24% в годовом исчислении в 2021 году. Это самый высокий рост для смартфонов премиум-класса за всю историю, поскольку в целом рынок смартфонов вырос на 7% за тот же период.

«Рост премиального рынка в 2021 году был обусловлен сочетанием факторов, — сказал директор по исследованиям Counterpoint Тарун Патхак, — включая спрос на замену, OEM-стратегии и динамику цепочки поставок».

Патхак также сказал, что спрос на 5G стимулировал рост, и что фирмы, включая Apple, «агрессивно извлекали выгоду из пробела на премиальном рынке, оставленного Huawei, особенно в Китае и Западной Европе».

Apple не публикует данные о продажах, поэтому Counterpoint собирает все данные из собственных источников. Эти источники сообщают, что в 2021 году Apple впервые с 2017 года достигла 60% доли рынка смартфонов премиум-класса.