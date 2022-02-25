Apple лидирует на рынке планшетов 2021 года, несмотря на нехватку iPad из-за проблем с поставками

В новом отчете представлены данные, относящиеся к мировому рынку планшетов в 2021 году. В новом отчете мы видим, что Apple доминирует в этом сегменте, несмотря на нехватку iPad, вызванную различными проблемами в цепочке поставок.

По данным Canalys , рынок планшетов в США в прошлом году вырос всего на 1 процент. Хотя в 2021 году общий объем поставок превысил колоссальные 132 миллиона единиц. За этот период гигант из Купертино стал лидером с его долей рынка, составляющей более 19 миллионов единиц планшетов. Это весьма примечательно, учитывая, что время выполнения заказов на iPad достигло девяти недель. Хотя производитель iPhone действительно доминировал в этом сегменте, он также столкнулся с падением поставок на 17 процентов по сравнению с предыдущим годом. Его рыночная доля также упала с впечатляющих 44,6% в четвертом квартале 2020 года до 40,2% в четвертом квартале 2021 года.

Однако это падение также было вызвано общим падением спроса на планшеты, который снизился на 31 процент в годовом исчислении. Хотя компания лидировала на рынке планшетов, она не занимала лидирующие позиции на рынке ПК. Тем временем HP была лидером с 30-процентной долей рынка, но Apple по-прежнему была одной из пяти крупнейших продавцов года. На рынке ПК в целом в категории настольных ПК наблюдался наибольший рост: в 2021 году он вырос на 9 процентов.

В отчете Canalys добавлено, что «общий рост индустрии ПК в США в 2021 году подчеркивает долгосрочный потенциал спроса, первоначально созданного пандемией. Хотя четвертый квартал 2021 года показал менее впечатляющие результаты, чем весь год в целом, рынок имеет хорошие возможности для продолжения предоставления значительных возможностей, особенно с точки зрения доходов, в наступающем году на фоне высокого спроса со стороны бизнеса».