Apple — одна из ведущих компаний в области носимых устройств, и это также применимо к европейскому рынку. Согласно данным, предоставленным IDC, Apple продолжает лидировать на европейском рынке носимых устройств в первом квартале этого года, продав более 7,8 миллиона устройств.

Что касается доли рынка, технологический гигант из Купертино контролирует 35,6% рынка носимых устройств в Европе. Второе место занимает Samsung с долей рынка 16,1%, продав более 3,5 млн устройств.

Китайские компании Xiaomi, Huawei и Huami входят в пятерку ведущих брендов носимых устройств на континенте. В отчете также говорится, что Xiaomi удалось продать 2,5 миллиона устройств в первом квартале этого года.

Отчет IDC также показывает, что наибольшая доля в 2020 году будет приходиться на товары для ушей: в прошлом году в этой категории было продано более 50,1 миллиона единиц. Что касается умных часов, то в прошлом году было продано более 23,4 миллиона единиц, причем в этой категории лидируют популярные часы Apple Watch.

На часы Apple приходилось 31,2 процента рынка, достигнув 6,9 миллиона единиц, что на 51,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя WatchOS превзошла ожидания рынка, снижение цен на Watch Series 3 и Watch SE привело к увеличению продаж.

Источник — Astera.