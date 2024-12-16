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Apple кардинально обновит компьютерную мышь Magic Mouse

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Apple работает над полностью обновлённой версией своей Magic Mouse, чтобы устранить ключевые недостатки текущей модели.

Недавно Apple технически обновила Magic Mouse, добавив порт USB-C, но новая версия может появиться не скоро.

Гурман отметил, что компания стремится создать продукт, который будет лучше соответствовать современным требованиям.

Пользователи давно критикуют Magic Mouse за неудобную эргономику, что делает её сложной для длительного использования.

Кроме того, из-за конструкции на передней панели отсутствует место для порта зарядки, что заставляет пользователей переворачивать мышь для подключения. Это означает, что использовать мышь во время зарядки невозможно.

Тем не менее Apple, похоже, близка к решению этих проблем и собирается представить более актуальную модель.

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