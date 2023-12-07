Apple к 2024 году готовит новые iPad и MacBook Air M3 в ответ на спад продаж

В 2024 году Apple планирует представить обновленную версию iPad Air, которая будет иметь увеличенную диагональ экрана до 12,9 дюймов. Это позволит приблизить размеры iPad Air к моделям iPad Pro, которые уже доступны с экранами 11 и 12,9 дюймов. Такое увеличение размера экрана позволит пользователям насладиться более просторным и комфортным просмотром и взаимодействием с контентом.

Кроме того, ожидается, что iPad Pro 2024 года получит OLED-дисплей. Это будет означать значительное обновление дизайна планшета, поскольку с 2018 года Apple использовала дизайн с плоскими боковыми гранями. OLED-дисплеи обычно отличаются высоким качеством изображения, яркостью и контрастностью, что позволит пользователям насладиться более живыми и реалистичными цветами на экране.

В то же время, Apple также планирует обновить линейку MacBook Air. Ожидается, что новая модель будет оснащена процессором M3, который уже был представлен в обновленных 14-дюймовых MacBook Pro и новых iMac. Это означает, что MacBook Air станет еще более мощным и эффективным, обеспечивая более быструю и плавную работу для пользователей.

Кроме обновления планшетов и ноутбуков, Apple также планирует выпустить третье поколение Apple Pencil. Хотя подробности еще неизвестны, ожидается, что он сохранит ключевые характеристики предыдущей модели, выпущенной пять лет назад. Apple Pencil является удобным инструментом для рисования, письма и взаимодействия с контентом на iPad, и его обновление может принести новые функции и улучшения.

Наконец, Apple также планирует обновить клавиатуру iPad Magic Keyboard. Это дополнительное подтверждение стремления компании к инновациям и улучшению своих продуктов. Подробности о новых функциях и улучшениях клавиатуры пока неизвестны, но можно ожидать, что она будет более эргономичной и функциональной, обеспечивая более удобный пользовательский опыт при использовании iPad.