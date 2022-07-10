Главная » Новости

Компания Apple изобрела способ предотвращать ДТП с участием пешеходов

На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

AirPods Pro 2 приписывают датчики, которые смогут следить за здоровьем пользователя.

Ранее сообщалось, что беспроводные наушники получат мониторинг сердечного ритма. Но судя по последнему опубликованному патенту, компания Apple наушники научит еще предотвращать аварии на дороге.

В заявке на регистрацию патента указано, что носимое устройство автоматически снижает громкость, чтобы пользователь мог услышать громкие звуки, среди которых гудки авто и звуки сирен.

Помимо этого, датчики в наушниках смогут автоматически определять местоположение пользователя по GPS, и сообщать ему если он приближается к оживлённому перекрестку или железнодорожному переезду.

Apple
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.