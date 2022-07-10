Компания Apple изобрела способ предотвращать ДТП с участием пешеходов

AirPods Pro 2 приписывают датчики, которые смогут следить за здоровьем пользователя.

Ранее сообщалось, что беспроводные наушники получат мониторинг сердечного ритма. Но судя по последнему опубликованному патенту, компания Apple наушники научит еще предотвращать аварии на дороге.

В заявке на регистрацию патента указано, что носимое устройство автоматически снижает громкость, чтобы пользователь мог услышать громкие звуки, среди которых гудки авто и звуки сирен.

Помимо этого, датчики в наушниках смогут автоматически определять местоположение пользователя по GPS, и сообщать ему если он приближается к оживлённому перекрестку или железнодорожному переезду.