Apple исправила проблему выгорания iPhone 15 в новом обновлении iOS 17

В середине октября Apple выпустила новую версию своей мобильной операционной системы — iOS 17.1. В этом обновлении были внесены исправления, включая проблемы с «выгоранием» OLED-дисплеев на разных поколениях iPhone. Описание патча указывает, что была устранена ошибка, которая вызывала остаточное изображение на дисплее.

Пользователи портала iPhones.ru и Macrumors сообщают, что обновление действительно помогло избавиться от следов выгорания на дисплеях. Экраны iPhone теперь выглядят как раньше, без следов отпечатанной клавиатуры и других приложений. Однако, пока неизвестно, были ли исправлены другие проблемы, о которых пользователи жаловались в iOS 17.