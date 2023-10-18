Главная » Новости

Apple исправила проблему выгорания iPhone 15 в новом обновлении iOS 17

Автор На чтение 1 мин Просмотров 48 Опубликовано

В середине октября Apple выпустила новую версию своей мобильной операционной системы — iOS 17.1. В этом обновлении были внесены исправления, включая проблемы с «выгоранием» OLED-дисплеев на разных поколениях iPhone. Описание патча указывает, что была устранена ошибка, которая вызывала остаточное изображение на дисплее.

Пользователи портала iPhones.ru и Macrumors сообщают, что обновление действительно помогло избавиться от следов выгорания на дисплеях. Экраны iPhone теперь выглядят как раньше, без следов отпечатанной клавиатуры и других приложений. Однако, пока неизвестно, были ли исправлены другие проблемы, о которых пользователи жаловались в iOS 17.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.