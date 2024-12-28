Apple исключила iPhone 14, 14 Plus и SE из продажи в большинстве стран ЕС

С 29 декабря iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE третьего поколения больше не доступны в интернет-магазине Apple в большинстве стран Европейского Союза.

Это связано с новым правилом, согласно которому все смартфоны с проводной зарядкой, продаваемые в ЕС, должны иметь порт USB-C.

Эти модели не представлены в интернет-магазинах Apple в таких странах, как Австрия, Германия, Франция, Испания и других, а также в Швейцарии.

Новое правило вступает в силу с 28 декабря и будет касаться всех устройств, выставленных на продажу после этой даты, даже если это более старые модели.

Все новые iPhone 15 и iPhone 16 уже имеют порты USB-C, в то время как iPhone 14 и SE используют порты Lightning. Великобритания не подпадает под это правило, но Северная Ирландия остается в рамках единого рынка ЕС.

На прошлой неделе Apple начала процесс удаления этих моделей с рынка ЕС, и в ближайшие дни доступность в магазинах может варьироваться по мере распродажи оставшихся запасов.

Ожидается, что в марте Apple представит iPhone SE четвёртого поколения с USB-C, что позволит устройству вернуться на рынок ЕС.

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