Apple ищет разработчика для Siri со знанием русского языка и культуры

Компания Apple объявила о поиске инженера-лингвиста с отличным знанием русского языка и пониманием русской культуры. Об этом сообщила газета «Известия».

Согласно вакансии, найденной компанией, инженер будет работать в барселонском отделении AI/ML Siri и Information Intelligence. Для этой позиции требуется кандидат с магистерской степенью в области компьютерных наук, опытом работы не менее трех лет, владением русским языком и пониманием его культурных особенностей, а также знанием хотя бы одного языка программирования, таких как Java, Python, Swift, Objective-C, C++ или Go.

Ожидается, что специалист будет обладать глубокими знаниями в области объектно-ориентированного программирования, обработки текста и естественного языка, а также знаком с методами машинного обучения.

Эта вакансия подчеркивает важность роли инженера-лингвиста в создании бесперебойного взаимодействия пользователей с Siri и улучшении функционала продуктов Apple.

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что Apple стремится расширить возможности голосового ассистента Siri на русском языке, которые сейчас значительно ограничены по сравнению с англоязычной версией.