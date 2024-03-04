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Apple iPhone SE 4 получит Face ID, одну камеру и дизайн iPhone 14

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Издание 91mobiles опубликовало эксклюзивные CAD-рендеры грядущего iPhone SE 4, предоставляя информацию о внешнем виде этого «бюджетного» смартфона от Apple.

Согласно представленным CAD-рендерам, iPhone SE 4 будет иметь вырез для Face ID, аналогичный iPhone 13/14, вместо Dynamic Island. Диагональ экрана устройства составит 6,1 дюйма, а на задней панели будет размещен один модуль основной камеры.

Ожидается, что размеры устройства будут такими же, как у iPhone 13 и iPhone 14, составляющие 147,7 x 71,5 x 7,7 мм. Также появились слухи о возможном наличии кнопки действия и порта USB-C, хотя это неоднозначно на предоставленных рендерах.

Официальный релиз iPhone SE 4 ожидается в 2025 году, но есть вероятность, что он будет представлен на осеннем мероприятии в текущем году вместе с iPhone 16.

Apple iPhone SE 4 получит Face ID, одну камеру и дизайн iPhone 14 Apple iPhone SE 4 получит Face ID, одну камеру и дизайн iPhone 14

Источник: 91mobiles

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