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Apple iPhone SE 2022 получил оценку ремонтопригодности 5,5/10 при разборке

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Apple iPhone SE (2022 г.) получил средний балл ремонтопригодности 5,5 из 10 от PBKreviews в их видео разборки.

Это довольно стандартная процедура вскрытия современного смартфона — нагревание корпуса, чтобы ослабить клей на экране, вытаскивание экрана, а затем удаление винтов и разъемов. Но если вы думали, что последний SE может получить некоторые детали от идентичного iPhone SE 2020 года, вы ошиблись.

Дисплей, одинаковый по размеру, разрешению и разъемам, включается, но не работает нормально — сенсорный ввод не работает.

Интересно, что батарея нового SE больше, чем у старого, примерно на 10% больше. У iPhone SE (2022 г.) аккумулятор на 2018 мАч, а у iPhone SE (2020 г.) — на 1821 мАч.

Вот видео.

Apple
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