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Apple iPhone и MacBook в 2022 году могут работать на 3-нм чипсете

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Apple работает над переводом своих устройств Mac на собственный Apple Silicon — процесс, который технологический гигант начал в прошлом году со своим чипсетом M1. Компания использовала собственные чипы для смартфонов.

В настоящее время устройства, работающие на собственном чипсете Apple, производятся по 5-нм техпроцессу Тайваньской производственной компанией по производству полупроводников, широко известной как TSMC. Но похоже, что в наступающем году технология будет модернизирована.

Apple iPhone и MacBook в 2022 году могут работать на 3-нм чипсете

Согласно последнему отчету DigiTimes, iPhone и устройства Mac от Apple, которые будут выпущены в следующем году, могут быть оснащены чипсетом, созданным с использованием 3-нм техпроцесса. TSMC планирует начать массовое производство 3-нм чипов во второй половине 2022 года, и, таким образом, устройства Apple, работающие на новых чипах, могут быть выпущены в том же году.

Ранее сообщалось, что Apple уже зарезервировала все производственные мощности TSMC для 4-нм чипов для MacBook на базе Apple Silicon. Однако информации о его сроках нет.

По сравнению с нынешним 5-нм техпроцессом новый 3-нм техпроцесс должен снизить энергопотребление на 30 процентов и повысить производительность на 15 процентов. TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, начнет производство 3-нм микросхем, способных обрабатывать 30 000 пластин. Компания расширит производственные мощности до 55 000 единиц в 2022 году, а в течение года после этого планирует расширить производство до 105 000 единиц в месяц.

Набор микросхем Apple A14 Bionic производится по 5-нм техпроцессу, а A15 SoC следующего поколения будет производиться по 5-нм техпроцессу или NP5. По сути, это 5-нанометровый узел с улучшенными характеристиками, который также обеспечивает энергоэффективность. Сообщается, что TSMC выделила большую часть своих ресурсов на заказы Apple.

Источник — Astera.

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