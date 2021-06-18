В начале этой недели Apple только что получила еще один судебный иск. XR Communications подала иск против компании, утверждая, что ряд ее продуктов нарушает патент на беспроводную технологию MIMO.

Фирма подала жалобу в Окружной суд США Западного округа Техаса (через AppleInsider) на гиганта из Купертино за нарушение единственного патента, выданного в 2020 году. В иске упоминался ряд продуктов, в том числе iPhone 6s и выше, все модели iPad первого поколения, iPad Air и iPad mini 2, все модели Mac, выпущенные с 2016 года, и Apple TV 4K. XR Communication сослалась на нарушение патента США № 10,715,235 на «Направленную беспроводную связь».

Хотя технология, указанная в иске, специфична, система, описанная в жалобе, используется большим количеством производителей на рынке, предлагающих устройства с возможностями Wi-Fi. Патент, о котором идет речь, был разработан ныне несуществующей компанией Vivato Technologies, специализирующейся на инфраструктуре Wi-Fi, которая была основана еще в 2000 году. Хотя производитель iPhone уже владеет рядом патентов, связанных с коммуникациями MIMO и связанными с ними технологиями, иск XR Communications, поданный как Vivato, требует возмещение прошлых и текущих гонораров, судебные издержки и судебный запрет по делу.

Источник — Astera.