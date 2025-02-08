Apple iPhone 17 или iPhone 17 Air будут иметь обновлённый дизайн

По слухам, Apple готовит полный редизайн iPhone, который может появиться впервые за несколько поколений.

Apple может полностью изменить внешность iPhone 17, и по слухам первым устройством в новом дизайне станет iPhone 17 Air.

Инсайдер Маджин Бу поделился рендерингом корпуса iPhone 17, который может относиться как к iPhone 17 Air, так и к обычному iPhone 17, но стоит обратить внимание, что возможная внешность будущего «яблочного» устройства напоминает Google Pixel.

Напомним, Apple готовит к выпуску новый iPhone SE, который может дебютировать уже 11 февраля под названием iPhone SE 4 или iPhone 16e и будет стоить значительно меньше, чем текущий iPhone 16.