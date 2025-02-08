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Apple iPhone 17 или iPhone 17 Air будут иметь обновлённый дизайн

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

По слухам, Apple готовит полный редизайн iPhone, который может появиться впервые за несколько поколений.

Apple может полностью изменить внешность iPhone 17, и по слухам первым устройством в новом дизайне станет iPhone 17 Air.

Инсайдер Маджин Бу поделился рендерингом корпуса iPhone 17, который может относиться как к iPhone 17 Air, так и к обычному iPhone 17, но стоит обратить внимание, что возможная внешность будущего «яблочного» устройства напоминает Google Pixel.

Напомним, Apple готовит к выпуску новый iPhone SE, который может дебютировать уже 11 февраля под названием iPhone SE 4 или iPhone 16e и будет стоить значительно меньше, чем текущий iPhone 16.

Apple iPhone 17 или iPhone 17 Air будут иметь обновлённый дизайн

 

iPhone 17 Air
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