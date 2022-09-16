Apple iPhone 14 сталкивается с проблемами с FaceTime и iMessage

С запуском серии Apple iPhone 14 многие покупатели с нетерпением ждали возможности приобрести новые смартфоны. Тем не менее, новые устройства также поставляются с крупным обновлением программного обеспечения, что также означает наличие некоторых ошибок. Итак, давайте посмотрим.

Гигант из Купертино только что поделился новым документом поддержки , в котором он информирует покупателей о проблемах, с которыми сталкивается новая серия iPhone 14. В этом документе поддержки бренд заявляет, что последние модели iPhone 2022 года страдают от определенных проблем, связанных с некоторыми популярными базовыми приложениями, такими как FaceTime и iMessage. Кроме того, компания заявила, что существует не одна ошибка, которая затрагивает оба этих приложения.

Судя по всему, один из багов мешает получать сообщения и звонки. Другая известная проблема — появление зеленых пузырей чата вместо синих пузырей чата при отправке текста. Другие ошибки включают людей, получающих сообщения из неправильного профиля и разговоры в сообщениях, причем чаты даже отображаются как два отдельных потока.

Хотя большинство этих проблем было исправлено с помощью обновления iOS 16.0.1, которое представляет собой сборку, распространяемую на все iPhone, которые имеют право на последнее обновление программного обеспечения. Таким образом, как только вы получите новую серию iPhone 14, будет лучше, если вы обновите устройство сразу во время процесса первоначальной настройки. Если нет, всегда можно перейти в «Настройки»> «Основные»> «Обновление программного обеспечения».