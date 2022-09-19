Apple iPhone 14 Pro страдает от проблемы с тряской камеры в сторонних приложениях

Apple совсем недавно представила долгожданную серию iPhone 14. Но похоже, что запуск прошел не так гладко, как планировалось, поскольку новые модели iPhone страдают от некоторых ошибок в основных системных приложениях, таких как FaceTime и iMessages. Теперь новый отчет показал, что камера на более дорогих моделях Pro также сталкивается с ошибкой.

Согласно отчету AppleInsider , различные пользователи по всему миру сталкивались с проблемами со своими новыми камерами серии iPhone 14 Pro. Для тех, кто не знает, серия iPhone 14 Pro оснащена 48-мегапиксельной основной камерой на задней панели с режимом действия для более плавной видеосъемки. Но похоже, что некоторые сторонние приложения сталкиваются с проблемой при использовании этого нового сенсора камеры.

На данный момент различные владельцы iPhone 2022 года обнаружили, что модуль камеры трясется, когда они используют популярные приложения для социальных сетей, такие как Instagram, TikTok и Snapchat. Из-за проблемы с камерой видео выглядят очень нестабильными и сильно трясутся. Это, в свою очередь, делает эти захваченные видео в социальных сетях непригодными для использования. Кроме того, жалобы на эту проблему также дошли до Reddit, где были опубликованы сообщения о той же ошибке.

На данный момент считается, что тряска системы OIS (оптическая стабилизация изображения) является основной причиной этой проблемы. Примечательно, что проблема не затрагивает базовую модель iPhone 14, поскольку в ней используется более старая система OIS по сравнению с технологией Apple Sensor Shift OIS второго поколения для новой основной камеры с разрешением 48 мегапикселей.