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Apple iPhone 14 может иметь спутниковую связь для экстренных случаев

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Только что появился новый слух о серии Apple iPhone 14 . Судя по всему, последнее поколение смартфонов компании, которое будет выпущено в конце этого года, будет иметь возможность спутниковой связи для экстренных ситуаций.

Недавно мы даже сообщали о том, что гигант из Купертино, возможно, работает над аналогичной спутниковой функцией для своих Apple Watch . Основная причина включения этой системы — позволить пользователям отправлять сообщения или обращаться в службы экстренной помощи в случае реальной чрезвычайной ситуации. Сообщается, что эта система будет включать «Экстренное сообщение через контакты» для отправки коротких сообщений в районах, где нет сотовой связи.

Другими словами, похоже, что бренд хочет включить эту функцию и в другие свои продукты. Интересно, что, по слухам, серия iPhone 13 также будет оснащена такой технологией, хотя на iPhone 2021 года она была пропущена. Таким образом, вполне возможно, что мы не увидим эту функцию и в линейке iPhone 14. Хотя последние новости от Марка Гурмана говорят об обратном.

Apple iPhone 14 может иметь спутниковую связь для экстренных случаев

Благодаря спутниковой связи пользователи смогут отправлять текстовые сообщения или ответы SOS через спутниковую сеть, чтобы сообщать о несчастных случаях, подобно тому, как это делается в умных часах бренда. В целом, это будет немного полезно для клиентов Apple, которые застряли в некоторых наихудших сценариях, и, возможно, даже спасут жизни.

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