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Новый IPhone 12 Pro Max получил батарею малой емкости на 3687 мАч

12.11.2020 19:22

IPhone 12 Pro Max является самым большим iPhone, из тех которые когда-либо делал Apple. Предзаказы на этот гигантский смартфон были открыты на прошлой неделе в большинстве регионов. Некоторые покупатели уже начали получать свои устройства, однако в магазинах устройство будет доступно только с завтрашнего дня (13 ноября). Перед этим на Weibo появились фотографии разобранного iPhone 12 Pro Max, на которых показана емкость аккумулятора.

Новый IPhone 12 Pro Max получил батарею малой емкости на 3687 мАч

Все основные медиа-компании опубликовали свои обзоры iPhone 12 Pro Max несколько дней назад. Но разбор телефона стал достоянием общественности только сейчас. Фотографии внутреннего устройства самого дорогого iPhone 2020 года были опубликованы 手机 正 维修 на Weibo (через SeekDevice ).

Судя по фотографиям, материнская плата в iPhone 12 Pro Max размещается с левой стороны, как и в iPhone 12 и iPhone 12 Pro . Для непосвященных, у моделей предыдущего поколения он был справа.

В результате батарея теперь имеет L-образную форму. Что наиболее важно, его емкость была уменьшена до 3687 мАч с 3969 мАч ( iPhone 11 Pro Max ). Еще один интересный момент: материнская плата iPhone 12 Pro Max короче, чем у iPhone 12 Pro.

При этом, несмотря на добавление поддержки 5G, которая требует большей мощности, Apple уменьшила емкость аккумулятора во всех моделях iPhone 12 по сравнению с серией iPhone 11.

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