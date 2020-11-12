Новый IPhone 12 Pro Max получил батарею малой емкости на 3687 мАч

IPhone 12 Pro Max является самым большим iPhone, из тех которые когда-либо делал Apple. Предзаказы на этот гигантский смартфон были открыты на прошлой неделе в большинстве регионов. Некоторые покупатели уже начали получать свои устройства, однако в магазинах устройство будет доступно только с завтрашнего дня (13 ноября). Перед этим на Weibo появились фотографии разобранного iPhone 12 Pro Max, на которых показана емкость аккумулятора.

Все основные медиа-компании опубликовали свои обзоры iPhone 12 Pro Max несколько дней назад. Но разбор телефона стал достоянием общественности только сейчас. Фотографии внутреннего устройства самого дорогого iPhone 2020 года были опубликованы 手机 正 维修 на Weibo (через SeekDevice ).

Судя по фотографиям, материнская плата в iPhone 12 Pro Max размещается с левой стороны, как и в iPhone 12 и iPhone 12 Pro . Для непосвященных, у моделей предыдущего поколения он был справа.

В результате батарея теперь имеет L-образную форму. Что наиболее важно, его емкость была уменьшена до 3687 мАч с 3969 мАч ( iPhone 11 Pro Max ). Еще один интересный момент: материнская плата iPhone 12 Pro Max короче, чем у iPhone 12 Pro.

При этом, несмотря на добавление поддержки 5G, которая требует большей мощности, Apple уменьшила емкость аккумулятора во всех моделях iPhone 12 по сравнению с серией iPhone 11.