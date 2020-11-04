Apple iPhone 12 Mini имеет более низкую скорость беспроводной зарядки MagSafe

Apple недавно выпустила на рынок свои новые смартфоны серии iPhone 12, две из которых уже доступны для покупки — iPhone 12 и 12 Pro. Две другие модели — 12 Mini и 12 Pro Max поступят в продажу через пару дней.

Теперь, в преддверии поступления в продажу Apple iPhone 12 Mini, новые документы поддержки компании показали, что телефон будет иметь более низкую скорость беспроводной зарядки MagSafe по сравнению с другими моделями этой линейки.

IPhone 12 Mini 12 поддерживает беспроводную зарядку 12 Вт через MagSafe, тогда как все остальные три модели этой серии поддерживают 15 Вт. Хотя более низкая скорость, безусловно, разочаровывает, она все же быстрее, чем поддержка 7,5 Вт по сравнению со стандартным беспроводным зарядным устройством Qi.

Это первый раз компании Apple предлагает мини — модель в линейке iPhone, то , что компания сделала года назад для IPad линейки. За исключением меньшего 5,4-дюймового дисплея, почти все характеристики телефона похожи на стандартный iPhone 12.

Телефон оснащен новым чипсетом A14 Bionic компании и впервые на iPhone поддерживает подключение 5G. Кроме того, в устройстве есть система с двумя камерами, которая нацелена на улучшение результатов съемки.

Apple iPhone 12 Mini стоит от 699 долларов за базовую модель с 64 ГБ встроенной памяти, но компания также предлагает модели на 128 и 256 ГБ. Устройство будет доступно для предзаказа в нескольких регионах с 6 ноября.