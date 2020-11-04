Apple iPhone 12 Mini имеет более низкую скорость беспроводной зарядки MagSafe

Меню
Поиск

USD/RUB: 80 EUR/RUB: 93.34 BTC/USD: 8756.9

4 декабря : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Статьи

Обзоры рынков

Apple iPhone 12 Mini имеет более низкую скорость беспроводной зарядки MagSafe

04.11.2020 11:34

Apple недавно выпустила на рынок свои новые смартфоны серии iPhone 12, две из которых уже доступны для покупки — iPhone 12 и 12 Pro. Две другие модели — 12 Mini и 12 Pro Max поступят в продажу через пару дней.

Теперь, в преддверии поступления в продажу Apple iPhone 12 Mini, новые документы поддержки компании показали, что телефон будет иметь более низкую скорость беспроводной зарядки MagSafe по сравнению с другими моделями этой линейки.

IPhone 12 Mini 12 поддерживает беспроводную зарядку 12 Вт через MagSafe, тогда как все остальные три модели этой серии поддерживают 15 Вт. Хотя более низкая скорость, безусловно, разочаровывает, она все же быстрее, чем поддержка 7,5 Вт по сравнению со стандартным беспроводным зарядным устройством Qi.

Это первый раз компании Apple предлагает мини — модель в линейке iPhone, то , что компания сделала года назад для IPad линейки. За исключением меньшего 5,4-дюймового дисплея, почти все характеристики телефона похожи на стандартный iPhone 12.

Телефон оснащен новым чипсетом A14 Bionic компании и впервые на iPhone поддерживает подключение 5G. Кроме того, в устройстве есть система с двумя камерами, которая нацелена на улучшение результатов съемки.

Apple iPhone 12 Mini стоит от 699 долларов за базовую модель с 64 ГБ встроенной памяти, но компания также предлагает модели на 128 и 256 ГБ. Устройство будет доступно для предзаказа в нескольких регионах с 6 ноября.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги