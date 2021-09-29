По итогам второго квартала 2021 года Apple занимает 58% рынка планшетов

Новый отчет показал, что Apple удалось сохранить доминирующее положение на рынке планшетов. Во втором квартале этого года популярная серия iPad компании принесла компании заметную долю выручки в размере 58 процентов.

Согласно отчету Strategy Analytics , гигант из Купертино вместе с Intel , Qualcomm , MediaTek и Samsung во втором квартале 2021 года вошел в пятерку крупнейших видов спорта по доле выручки от процессоров приложений для планшетов. Однако производитель iPhone смог значительно опередить его конкуренты с 58-процентной долей дохода от iPad. Между тем, доля выручки Intel, занявшей второе место, за тот же период составила лишь 14 процентов.

Сраван Кундоджяла, заместитель директора службы Handset Component Technologies в Strategy Analytics, заявил, что « после пяти кварталов роста поставок подряд рынок точек доступа для планшетов сократился на 8 процентов в годовом исчислении во втором квартале 2021 года. Однако по сравнению со вторым кварталом 2019 года Рынок точек доступа для планшетов вырос на 23%. Несмотря на слабые поставки, выручка от AP для планшетов продолжает оставаться на высоком уровне благодаря устойчивым средним ценам реализации».

Кундоджала также добавил, что «MediaTek увидела рост поставок планшетных точек доступа во втором квартале 2021 года на 19 процентов, что было обусловлено увеличением спроса на его чипы Helio P. По оценкам Strategy Analytics, MediaTek планирует отгрузить самый высокий годовой объем поставок AP для планшетов в 2021 году. Intel, поставщик x86, во втором квартале 2021 года увеличила поставки AP для планшетов на 22% благодаря планшетам на базе Windows. В 2022 году на рынке мобильных вычислений будет наблюдаться значительная активность: AMD, Apple, Google, Intel, MediaTek, Microsoft, NVIDIA, Qualcomm и Samsung LSI наращивают свои вычислительные усилия».