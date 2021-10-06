Apple iPad Pro может иметь OLED-дисплей с ProMotion, который достигнет 10 Гц к 2024 году

Apple, возможно, планирует выпустить две новые модели iPad Pro с OLED-дисплеями LTPO с низким энергопотреблением. По сообщениям, эти ноутбуки поступят в продажу где-то в 2023 или 2024 году, причем один из них, вероятно, будет оснащен 12,9-дюймовой панелью.

С 2017 года модели iPad Pro от гиганта из Купертино использовали дисплей ProMotion, хотя, как правило, они имели меньший диапазон частот обновления, который находится в диапазоне от 24 Гц до 120 Гц. Но после выпуска iPhone 13 Pro бренд может захотеть перейти на технологию отображения LTPO OLED для своих планшетов, что также может быть переведено на iPad Pro, поддерживающий более широкий диапазон частот обновления от 10 Гц до 120 Гц, согласно TheElec .

Для тех, кто не знает, модели iPad Pro с 2017 года имеют частоту обновления 120 Гц, 60 Гц, 40 Гц, 30 Гц и 24 Гц. С другой стороны, недавно выпущенные iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max поддерживают частоту обновления в диапазоне 120 Гц, 80 Гц, 60 Гц, 48 Гц, 40 Гц, 30 Гц, 24 Гц, 20 Гц, 16 Гц, 15 Гц, 12 Гц и 10 Гц.

По словам известного аналитика Apple Минг-Чи Куо, производитель iPhone отказался от своих планов по выпуску iPad с OLED-дисплеем в 2022 году, а несколько источников теперь утверждают, что дата запуска будет установлена ​​в 2023 году или позже. Аналитик DSCC (Display Supply Chain Consultants) Росс Янг также заявил, что первый iPad с OLED-дисплеем также будет выпущен в 2023 году. Следите за новостями, так как мы будем предоставлять обновления, когда появится дополнительная информация по этому поводу.