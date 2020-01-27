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Apple iPad отмечает 10-й день рождения в статусе лидера рынка

27.01.2020 09:40

10 лет назад Стив Джобс со сцены показал публике планшет iPad, причем тогда не все поняли это устройство и некоторые считали, что новинка на рынке не будет пользоваться спросом.

При этом iPad сейчас является самым популярным планшетом в мире, причем речь идет не об одной модели, а о всей серии.

По статистике Яндекс.Маркета, в России за последние три года в «десятке» популярных планшетов Apple iPad в разных конфигурациях занимает пять мест.

Причем iPad считается не только лидером по продажам в штучном выражении, но также и денежном.

В продажах компании «М.Видео-Эльдорадо» с 2011 года iPad занимает лидирующую позицию в денежном выражении.

В 2019 году «яблочный» планшет занял второе место в штучных продажах, уступив Huawei.

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