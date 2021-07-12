Apple iPad Mini 6 с обновленным дизайном выйдет осенью этого года

Apple модернизирует свои MacBook и iMac с новым дизайном, а также использует собственные чипы Apple Silicon вместо чипов Intel. Недавно компания выпустила iPad Pro на базе чипсета Apple M1 — того же чипа, который используется в большинстве недавно выпущенных компьютеров этого бренда.

В новом отчете, поступившем от Марка Гурмана через информационный бюллетень Power On, утверждается, что технический гигант из Купертино, как сообщается, готовится к запуску обновленной версии iPad Mini осенью этого года. Предполагается, что грядущий iPad Mini 6 будет выпущен вместе с моделью Apple iMac с большим дисплеем.

Ожидается, что новая модель iPad Mini будет претерпевать серьезные изменения в дизайне, включая более тонкие лицевые панели. Также рекламируется, что бренд избавился от кнопки «Домой». Марк Гурман утверждает, что в том, что было объявлено «крупнейшим редизайном за девятилетнюю историю» устройства, он будет аналогичен изменениям, внесенным в iPad Air.

Просочившиеся изображения, относящиеся к устройству , указывают на то, что iPad Mini имеет такую ​​же площадь, что и текущая модель, с разницей всего в 3 мм. Говорят, что его размеры составляют 206,3 x 137,8 x 6,1 мм, и он будет доступен в трех цветовых вариантах — серебристом, черном и золотом. Порт Lightning был переключен на порт USB-C, а Touch ID останется на устройстве в виде датчика кнопки питания.

Хотя iPad Pro работает на чипсете M1, известно, что компания выпустит эту новую модель на базе процессоров Apple A-серии, чтобы различать модели Pro и Mini с точки зрения производительности.

По слухам, Apple также выпустит новую модель iMac, которая будет иметь больший дисплей по сравнению с недавно анонсированным 24-дюймовым iMac. Новая модель, вероятно, будет иметь 27-дюймовый экран или больше и, вероятно, будет оснащена чипсетом M1X или M2.

Источник — Astera.