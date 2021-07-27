Apple iPad Mini 6 получит 8,3-дюймовый дисплей с узкими рамками

Ходят слухи, что Apple выпустит iPad Mini следующего поколения в этом году, и в преддверии запуска подробности о грядущем планшете продолжают появляться в сети. Теперь новый отчет раскрывает размер экрана iPad Mini 6.

В отчете Росса Янга говорится, что устройство будет оснащено 8,3-дюймовым дисплеем и узкими рамками. Ранее аналитик Мин-Чи Куо сказал, что устройство может иметь размер экрана от 8,5 до 9 дюймов.

Ходили слухи о новом iPad Mini с дисплеем Mini-LED, но они были опровергнуты. Информация в новом отчете в значительной степени соответствует предыдущему отчету, в котором предполагалось, что новый iPad Mini будет иметь более тонкие и однородные лицевые панели и избавится от кнопки «Домой» в нижней части экрана.

Говорят, что с точки зрения дизайна продукт похож на iPad Air четвертого поколения. Ранее стало известно, что грядущий iPad Mini с кодовым названием J310 будет оснащен чипсетом Apple A15 Bionic, который, как ожидается, также будет работать в грядущей линейке iPhone 13.

Также сообщается, что продукт теперь будет поставляться с портом USB Type-C вместо фирменного порта Lightning. Устройство по-прежнему будет поддерживать Touch ID, который будет встроен сбоку.

Недавно сообщалось, что в сентябре Apple может выпустить обновленную версию 10,2-дюймового iPad начального уровня, который будет работать на чипсете Apple A13 Bionic, похожем на модель iPad Air 3, выпущенную в 2019.

Источник — Astera.