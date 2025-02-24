Главная » Новости

Apple инвестирует $500 миллиардов в США и создаст 20 тысяч рабочих мест

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Компания Apple объявила о планах инвестировать $500 миллиардов в США в течение следующих четырех лет.

Apple инвестирует $500 миллиардов в США и создаст 20 тысяч рабочих мест

Это позволит создать 20 тысяч новых рабочих мест в области исследований и разработки. Одним из ключевых проектов станет строительство завода в Техасе для производства серверов для систем искусственного интеллекта.

Кроме того, Apple намерена сотрудничать с тайваньской компанией TSMC для производства чипов в Аризоне.

Это заявление последовало после встречи главы Apple Тима Кука с президентом США Дональдом Трампом, который отметил, что компания планирует значительные инвестиции в экономику страны.

Большая часть техники Apple производится за пределами США, и компания стремится увеличить закупки у местных поставщиков, чтобы минимизировать риски, связанные с возможными высокими тарифами.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.