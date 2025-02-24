Apple инвестирует $500 миллиардов в США и создаст 20 тысяч рабочих мест

Компания Apple объявила о планах инвестировать $500 миллиардов в США в течение следующих четырех лет.

Это позволит создать 20 тысяч новых рабочих мест в области исследований и разработки. Одним из ключевых проектов станет строительство завода в Техасе для производства серверов для систем искусственного интеллекта.

Кроме того, Apple намерена сотрудничать с тайваньской компанией TSMC для производства чипов в Аризоне.

Это заявление последовало после встречи главы Apple Тима Кука с президентом США Дональдом Трампом, который отметил, что компания планирует значительные инвестиции в экономику страны.

Большая часть техники Apple производится за пределами США, и компания стремится увеличить закупки у местных поставщиков, чтобы минимизировать риски, связанные с возможными высокими тарифами.