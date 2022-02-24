Apple Insider раскрыл дату основного выступления iPhone SE 2022 года

Похоже, что в следующем месяце, в марте 2022 года, будут представлены следующие iPhone, iPad и Mac. Что именно и когда именно пока неизвестно, но вот то, что мы думаем, что знаем.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg в его последнем информационном бюллетене Power On , вероятная дата — вторник, 8 марта. Гурман говорит, что это может быть день примерно в это время, то есть понедельник, 7 марта или среда, 9 марта, также находятся в кадре. . В любую из этих дат анонсированные продукты, включая новый iPhone SE, будут выпущены в пятницу, 18 марта.

Я думаю, что март определен, а у Гурмана хороший послужной список на свиданиях. Моя единственная мысль состоит в том, что это довольно рано в этом месяце. Весенние мероприятия Apple, как правило, проходят в конце марта или даже в апреле.

Например, первый iPhone SE был анонсирован в понедельник, 21 марта 2016 года, и поступил в продажу 31 марта того же года.

Кроме того, имейте в виду, что это почти наверняка будет виртуальное мероприятие, а не личное, что дает Apple максимальную гибкость и означает, что она может перемещать мероприятие сколько угодно, пока оно не будет объявлено основным докладом.

Крупная выставка мобильных телефонов, Mobile World Congress, возвращается в этом году с большим успехом, пропустив два года из-за Covid-19. Он пройдет в Барселоне с понедельника, 28 февраля, по четверг, 3 марта.

Apple любит отодвигать на задний план эти крупные международные мероприятия: она традиционно объявляет о своем сентябрьском выступлении на IFA, крупной выставке технологий, которая проводится в конце августа.

Таким образом, Apple может быть намерена объявить о своем следующем основном докладе в понедельник, 28 февраля, чтобы внимание всего мира было сосредоточено не на почти всех остальных производителях телефонов в Барселоне, а на Apple.

Этот график объявлений действительно соответствует основному докладу 8 марта или около того.

Следующий iPhone SE — это второстепенная задача, так как многие предсказывали, что его отсутствие станет большим разочарованием. Предполагается, что третий SE будет очень похож на модель второго поколения. В свою очередь, это было поразительно похоже на Apple iPhone 8. Итак, ни Face ID, ни OLED, ни тройных камер.

IPhone SE 2022 почти наверняка обновит процессор до чего-то более современного, чем в последнем телефоне, вероятно, A15 Bionic, который можно найти в iPhone 13 и iPhone 13 mini. Он не такой мощный, как чип в iPhone 13 Pro, но достаточно быстрый и способный.

Эта дополнительная мощность обеспечит мощность для модернизированной камеры, хотя, вероятно, только для одной камеры. Это означает, что так же, как нынешний iPhone SE — единственный iPhone с одной задней камерой, следующий также будет иметь это отличие. Текущий iPhone SE почти наверняка будет снят с производства в тот день, когда будет представлена ​​новая модель.

Но большое обновление iPhone SE 2022 года — это добавление 5G. Что интересно, так это то, что iPhone SE будет более доступным, чем iPhone 11, который все еще доступен. Но у iPhone 11 нет возможности подключения 5G.

Это также интересно, потому что внедрение 5G в дизайн телефона, который появился до 5G, является, по меньшей мере, технической задачей.