Apple и рынок акций США рухнули за один день

Всего несколько месяцев назад Apple вошла в историю, став первой американской компанией, получившей стоимость в размере 2 триллиона долларов.

В четверг акции Apple упали на 8,01%, что стало худшим показателем с 20 марта, когда они упали на 6,35%. К падению Apple присоединяются ее коллеги по технологическому цеху. Акции Microsoft упали на 6,19%, а Facebook — на 3,76%. В то время как Alphabet, Netflix и Amazon потеряли более 4% каждая. Технический индекс S&P 500 упал на 5,8%, что является самым большим однодневным падением с 11 июня, когда он упал на 6,3%.

Падение произошло после масштабного ралли среди акций технологических компаний в последние недели после отчетов о прибыли за второй квартал.

Акции Apple резко выросли из-за пандемии Covid-19. С начала года акции выросли почти на 70%, а рыночная капитализация компании превысила 2 триллиона долларов.