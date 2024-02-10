Apple и Lenovo возглавили «антирейтинг» ремонтопригодности ноутбуков

Аналитики отметили, что ноутбуки, исследованные в этом году, оказались более проблемными для ремонта по сравнению с прошлогодними моделями. Средний балл ремонтопригодности снизился с 7,5 до 7,3, что свидетельствует о постепенном усложнении конструкции ноутбуков.

Группа исследователей из организации PIRG опубликовала отчет под названием «Failing the Fix (2024)», который представляет рейтинг ремонтопригодности ноутбуков различных брендов.

Аналитики PIRG изучили 139 моделей ноутбуков, обращая внимание на сложность разборки, доступность запасных частей, политику обновления программного обеспечения и доступность технической документации для ремонта.

Оказалось, что хромбуки разных брендов получили самые низкие оценки по критериям ремонтопригодности, средний балл составил 6,3 из 10. Даже продление срока поддержки фирменных ноутбуков Google с 8 до 10 лет не смогло значительно повлиять на решение экспертов.

Единственными, кто показал результаты еще хуже, стали ноутбуки Apple, которые получили оценку D (4 балла из 10). Компанию уже давно критикуют за дизайнерские решения, которые ограничивают возможности ремонта. Хотя недавно Apple запустила программу самостоятельного ремонта, это не решило проблему сложности замены комплектующих.

Немного лучшие результаты продемонстрировали Lenovo, HP, Microsoft, DELL, а также Acer и ASUS. Некоторые модели последнего бренда были признаны самыми ремонтопригодными среди всех протестированных.