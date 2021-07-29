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Apple и Huawei возглавили ТОП-10 смартфонов, которые дешевеют медленнее других

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Рейтинг самых ликвидных на рынке смартфонов опубликовала компания Huishoubao, которая рассказывает о таких устройствах регулярно с 2014 года.

Недавний рейтинг был составлен на основании данных за первый месяц лета, и оказалось, что ТОП-10 смартфонов, которые дешевеют медленнее других возглавили модели от Apple и Huawei.

В частности, лидером стал Huawei Mate 40 Pro Plus, у которого показатель остаточной стоимости составил 76,68. iPhone12 Pro стал вторым с результатом 75,73, а в тройке лидеров расположился Huawei Mate 40 Pro — 71,11.

Четвертое и пятое место досталось Huawei P40 Pro+ (74,11) и iPhone 12 Pro Max 73,13). Следующие строчки рейтинга оказались за iPhone 12 (70,60), Huawei Mate 40 RS Porsche Design (66,67), Huawei P40 Pro (63,50) и Huawei Mate 30E Pro 5G (62,28).

На последней строчке оказался единственный смартфон, не принадлежащий Apple и Huawei, а именно Xiaomi Mi 10 Ultra (62,01).

Apple и Huawei возглавили ТОП-10 смартфонов, которые дешевеют медленнее других

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