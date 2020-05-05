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Apple и Google вырастили API для слежки за зараженными COVID-19

05.05.2020 17:57

Apple и Google для разработчиков выпустила инструмент с помощью которого можно будет разработать приложения для слежения за людьми, у которых обнаружен COVID-19.
Помимо API американские компании показали примеры приложений.

Новая система слежения за заражёнными COVID-19 получила название Exposure Notification.

Она через Bluetooth будет предупреждать ближайших людей о том, что рядом находится инфицированный пользователь.

В Apple и Google уверяют, что созданные через новый API программы каждые 10-20 минут будут создавать уникальный ключ.

Это нужно чтобы власти стран не могли отслеживать местоположение людей. Также заявлено, что все данные в системе будут обезличенными.

В дальнейшем Exposure Notification будет интегрирован непосредственно в систему Android и iOS, а произойти это должно в ближайшее время через обновление операционных систем.

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