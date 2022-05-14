Apple и Google удалят из App Store и Play Маркет почти 1,5 млн приложений

Удалять планируют все приложения, которые перестали поддерживаться разработчиками.

Компании Google и Apple заявили о намерении удалять из магазинов приложений все программы, которые не обновляли последние два, три и более лет.

Apple и Google, как отметили специалисты, стали строже относится к устаревшим приложениям, которые названы рискованными. По предварительным оценкам, речь идет о почти 1,5 млн приложений.

Стоит добавить, что устаревшими будут считаться и те приложения, которые можно взломать, ведь считается, что разработчики не выпускают необходимых обновлений для исправления уязвимостей.