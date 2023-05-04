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Apple и Google презентовали совместный стандарт защиты от преследования для AirTag

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Трекеры AirTag можно использовать для слежки за пользователем, для этого достаточно подкинуть трекер.

В Apple сразу не учли такое использование трекера, и теперь стараются это исправить. Для этого Apple и Google решили разработать единый стандарт безопасности, который предотвратит использование трекеров по типу AirTag для слежки за людьми.

Новый стандарт будет применятся для устройств AirTag, Galaxy SmartTag и подобных. К созданию протокола безопасности также присоединятся Samsung, Tile, Chipolo, Eufy Security и Pebblebee.

Протокол должен появится до конца текущего года, причем он максимально быстро будет интегрирован в операционные системы iOS и Android.
Пока iPhone способен поблизости находить чужой AirTag и предупреждать об этом пользователя.

AirTag
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