Две американские компании реализуют планы по максимальной независимости от Китая и очередным шагом к их осуществлению стал перенос производства смартфонов на предприятия за пределами этой страны.

Как выяснилось, Apple и Google переносят производство своих смартфонов в Индию. Впрочем, сборка смартфонов Apple уже несколько лет осуществляется на предприятиях в Индии, но если ранее там собирали модели среднего уровня, то теперь там начинается производство актуальной флагманской линейки. iPhone 12 будут собирать на производственной площадке Foxconn.

По предварительным данным, iPhone 12 в Индии начнут собирать из-за торговой войны между Китаем и Америкой. Также компания Apple там начнет собирать свои планшеты и компьютеры, выпуск которых тоже переносят из Китая.

Что касается Google, то в руководстве этой компании говорят о желании нарастить свою долю на рынке смартфонов в Индии, так как в этом рынке они видят потенциал. Например, в прошлом году объёмы поставок Pixel в эту страну выросли вдвое.