Apple и Google могут отключить смартфоны в РФ, но не сделают это из-за репутации

Согласно информации, полученной от руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества, Сергея Кузьменко, компании Google и Apple имеют техническую возможность отключить все свои смартфоны в России, что приведет к их непригодности для использования. Однако такое решение может негативно сказаться на репутации этих компаний.

Кузьменко пояснил, что технически возможно отключить все смартфоны Apple и Android, использующие сервисы Google, с помощью механизма, который применяется для блокировки украденных устройств.

Он отметил, что у Apple система более сложная, поэтому владельцы iPhone столкнутся с полной блокировкой устройства и потерей всех данных.

Владельцы Android-смартфонов смогут сохранить свою информацию, однако вернуть устройство к работе без больших затрат практически невозможно.

Однако в Роскачестве сомневаются, что Apple и Google примут такое решение. Как пояснил Кузьменко, на смартфонах не указано, для какой страны они предназначены, и условия блокировки в России не прописаны в лицензионном соглашении.

Кроме того, такой шаг со стороны компаний приведет к серьезному репутационному ущербу и возможным многочисленным искам.

Кузьменко подчеркнул, что в России также проживает много иностранцев, которые используют зарубежную технику, поэтому отделить их от местных жителей, также пользующихся иностранными устройствами, является сложной задачей, требующей дополнительных инвестиций.

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