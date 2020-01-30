Apple и Broadcom обязали выплатить 1,1 млрд долларов

Такую сумму компании выплатят по решению суда Лос-Анджелесе за нарушение патентных прав.

Как стало известно, компании Apple и Broadcom использовали четыре патента по технологии Wi-Fi, принадлежащие Университету Калифорнии.

Общая сумма назначенная к выплате составляет 1,1 млрд долларов, при этом компания Apple заплатит 837 млн долларов, а Broadcom — $270 млн.

Чужие разработки использовались в iPhone, iPad и Apple Watches, в которых имеются компоненты Broadcom, нарушающие патенты.

В свою очередь Apple и Broadcom заявили, что обжалуют приговор. При этом стоит отметить, что основной целью судебного процесса была именно компания Broadcom, тогда как Apple является самым крупным клиентом Broadcom.