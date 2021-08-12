Apple объединилась с певицей Билли Эйлиш для создания нового короткометражного фильма, чтобы продвигать недавно запущенную функцию пространственного звука Apple Music.

90-секундное видео, созданное Apple Music в тесном сотрудничестве с Айлиш, объединяет песни «Getting Older» и «GOLDWING» из последнего альбома исполнителя «Happier Than Ever». Айлиш видна поющей перед косметическим зеркалом, и по мере перехода песни ее отражения начинают множиться в дополнительных зеркалах, окружающих ее, что, по словам Apple, является метафорой, предназначенной для представления того, каково это слушать Spatial Audio.

Apple заявила, что Spatial Audio поднимает качество прослушивания нового альбома на новый уровень, привнося объемность в вокальное исполнение Эйлиш.

Технология Spatial Audio, основанная на Dolby Atmos, обеспечивает объемное звучание, благодаря чему песни звучат так, будто они исходят отовсюду. Тысячи песен Apple Music стали доступны в Spatial Audio с момента запуска функции в июне, в том числе «Rain on Me» Леди Гага и «Black Skinhead» Канье Уэста, а также новый альбом «Happier Than Ever» Эйлиш.

Источник — Astera.