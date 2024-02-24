Apple хочет выпустить складное устройство, но им окажется не iPhone

По последним отчетам, Apple планирует выпустить свое первое складное устройство, но это не будет складной iPhone.

Информация, полученная из источников в цепочке поставок и опубликованная DigiTimes, говорит о том, что Apple работает над складным устройством большего размера уже более пяти лет.

Это указывает на то, что компания может сосредоточиться на разработке складных планшетов или даже ноутбуков, а не смартфонов.

Отчет также упоминает, что дизайн складного устройства находится в стадии завершения, и компания готовится к массовому производству. Это подтверждает, что Apple не прекращала работу над складными устройствами и несколько раз сдвигала сроки их выпуска из-за проблем с экраном.

Ожидается, что первое складное устройство от Apple появится на рынке в 2025 году или позже.

Компания обычно уделяет время разработке новых продуктов, особенно в случае складных устройств, чтобы гарантировать высокое качество и надежность.

Поэтому следует отнестись к этому отчету со здоровой долей серьезности и ожидать официального подтверждения со стороны Apple.