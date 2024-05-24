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Apple хочет выпустить MacBook с гибким экраном и чипом M5 уже в 2026 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Согласно новым данным, опубликованным порталом 9to5Mac с упоминанием аналитика Минг-Чи Куо, Apple готовится к революционному выпуску гибкого MacBook, планируемого на 2026 год.

Инсайдеры сообщают, что Apple активно работает над разработкой двух вариантов гибкого ноутбука. Первая модель будет обладать 20,3-дюймовым дисплеем, который в сложенном состоянии будет иметь размеры, сравнимые с MacBook Air и Pro с экранами 14–15 дюймов.

Второй вариант MacBook будет оснащен 18,8-дюймовым экраном и при закрытом положении соответствовать компактным размерам MacBook Air 13.

Однако Apple пока не определилась с конкретной моделью, которая будет официально представлена. Основным фокусом компании является создание инновационного дисплея, лишенного видимых складок при сгибе. Предварительно ожидается, что стоимость дисплея будет составлять от $600 до $650, а механизма шарнира — от $200 до $250.

Предстоящий MacBook будет снабжен процессором M5, разработанным Apple, и его премьера запланирована на 2026 год. В связи с высокой стоимостью комплектующих, новинка ожидается значительно дороже текущей модели MacBook Pro.

Предполагается, что цена гибкого ноутбука будет приближаться к стоимости шлема Vision Pro, открывая новые горизонты для пользователей, желающих приобрести передовое устройство.

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