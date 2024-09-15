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Apple хочет сохранить природу и уже отказалась от фирменных наклеек с яблоком

Автор На чтение 1 мин Просмотров 80 Опубликовано

В коробку с новыми iPhone 16 не будут включать фирменные стикеры с логотипом Apple. Об этом сообщает портал 9to5Mac, ссылаясь на внутреннюю информацию компании для сотрудников магазинов.

Apple хочет сохранить природу и уже отказалась от фирменных наклеек с яблоком

Хотя стикеров не будет в стандартной упаковке, покупатели смогут попросить наклейку при покупке в Apple Store. Однако сторонние продавцы не смогут предложить стикеры отдельно, и их нельзя будет получить при онлайн-заказе.

Эти изменения связаны с экологической инициативой Apple, направленной на достижение углеродной нейтральности к 2030 году. В этом году компания также сообщила, что упаковка iPhone 16 и 16 Pro полностью сделана из волокна, что приближает её к отказу от пластика в упаковке.

Ранее, в феврале, гарнитура Apple Vision Pro первой лишилась стикеров, а в мае аналогичное произошло с iPad Pro и iPad Air.

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