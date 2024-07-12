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Apple: хакеры пытаются атаковать iPhone в 98 странах

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Apple предупредила пользователей iPhone в 98 странах о возможных хакерских атаках.

Это уже вторая подобная кампания оповещения от Apple в текущем году, после отправки аналогичных предупреждений пользователям в 92 странах в апреле.

С начала 2021 года Apple регулярно отправляет подобные уведомления в более чем 150 странах. В свежем предупреждении не раскрываются детали о злоумышленниках или странах, где пользователи получили уведомления.

В сообщении для пострадавших клиентов Apple утверждает: «Мы обнаружили, что ваш iPhone, связанный с вашим Apple ID, подвергается атаке с использованием шпионского программного обеспечения, предназначенного для удаленного взлома».

По отзывам пользователей, уведомления об угрозах от Apple получили также пользователи в Индии.

В октябре прошлого года Apple отправила аналогичные предупреждения нескольким журналистам и политикам в этой стране.

Позже правозащитная организация Amnesty International сообщила об обнаружении известной шпионской программы Pegasus, разработанной израильской фирмой NSO Group, на устройствах iPhone известных индийских журналистов.

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