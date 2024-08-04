Apple грозится удалить приложения Tencent и ByteDance из-за нарушений правил App Store

Apple предупредила китайские компании Tencent и ByteDance о возможном удалении их приложений, если они не прекратят обходить правила App Store, касающиеся платежей.

Компания требует устранить лазейки, позволяющие разработчикам мини-приложений в супераппах избегать стандартной комиссии в 30%, пишет Bloomberg.

В мае Apple уведомила Tencent о том, что обновления WeChat могут быть отклонены, если не будут удалены ссылки на альтернативные платежные системы. В июне аналогичное предупреждение было направлено ByteDance касательно приложения Douyin, китайской версии TikTok.

Apple объясняет свои действия необходимостью поддержания контроля за качеством и безопасностью своей экосистемы. Однако такая жесткая позиция может негативно повлиять на отношения с китайскими партнерами и привлечь внимание международных регуляторов.

Ожидается, что Huawei, главный конкурент Apple в Китае, также начнет взимать комиссию с разработчиков в своей экосистеме Harmony, хотя WeChat останется от этой платы свободным.

Это приложение, которое имеет более миллиарда пользователей, расширило свои функции, став не только мессенджером, но и супераппом для оплаты услуг и бронирования.

Tencent согласилась убрать ссылки на сторонние платежи, но Apple требует также запретить внутриигровые чаты, что может ухудшить опыт пользователей.

Douyin недавно запустил функцию покупок, но был вынужден согласиться на комиссию Apple, чтобы избежать блокировки приложения.