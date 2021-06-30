Согласно новому отчету DigiTimes, в преддверии напряженного осеннего сезона с запуском нескольких новых продуктов Apple привлекает дополнительных поставщиков антенн mmWave для iPhone 13.

Технология 5G mmWave дебютировала в iPhone 12, и по сравнению с традиционной частотой менее 6 ГГц, mmWave предлагает значительно более высокие скорости, но ограничено по расстоянию. В настоящее время модели mmWave «iPhone 12» доступны только в Соединенных Штатах, но этой осенью Apple планирует более широкое распространение iPhone mmWave на большее количество стран по всему миру.

Технология mmWave получила большее распространение в городах; однако, поскольку «iPhone 13» расширяет эту технологию для большего числа клиентов, это может подтолкнуть страны к более быстрому внедрению инфраструктуры mmWave. DigiTimes сообщает, что Apple планирует увеличить долю iPhone 5G mmWave до 60% от своей линейки iPhone 2021 года , с поставками до 90 миллионов единиц. Ожидается, что Apple резко увеличит долю устройств 5G mmWave до 60% в своей новой линейке «iPhone» в 2021 году, при этом, по оценкам источников, количество таких моделей достигнет 90 миллионов единиц, добавив, что для каждого «iPhone» mmWave потребуется четыре модуля AiP, что значительно стимулирует повышение спроса на подложки AiP.

IPhone 13‌, анонсирование которого ожидается в период с сентября по октябрь, по слухам, будет включать в себя другие важные функции, такие как улучшенный дисплей, улучшенные камеры и более высокую производительность. Узнайте больше обо всем, что мы ожидаем, с помощью нашего руководства.

Источник — Astera.