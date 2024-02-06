Apple готовится к выходу обновления iOS 17.3.1

Apple находится в процессе внутреннего тестирования обновления iOS 17.3.1 для iPhone.

Ожидается, что это обновление будет небольшим и сосредоточится на исправлении программных ошибок и уязвимостей в системе безопасности. В прошлом году iOS 16.3.1 вышла 13 февраля, а iOS 15.3.1 — 10 февраля 2022 года.

Следовательно, есть вероятность, что iOS 17.3.1 будет выпущена в ближайшие недели, при учете что Apple будет придерживаться своего обычного графика релизов.

Одновременно с этим, Apple также активно тестирует более крупное обновление — iOS 17.4.

В нем ожидаются многочисленные нововведения, включая серьезные изменения в App Store для Европейского союза, расшифровку Apple Podcasts, поддержку SharePlay для HomePod, добавление новых эмодзи и подготовку к запуску следующего поколения CarPlay в этом году. По информации от Apple, ожидается, что iOS 17.4 будет выпущена в марте.

Источник: gsmarena