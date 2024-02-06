Главная » Новости

Apple готовится к выходу обновления iOS 17.3.1

Автор На чтение 1 мин Просмотров 36 Опубликовано

Apple находится в процессе внутреннего тестирования обновления iOS 17.3.1 для iPhone.

Ожидается, что это обновление будет небольшим и сосредоточится на исправлении программных ошибок и уязвимостей в системе безопасности. В прошлом году iOS 16.3.1 вышла 13 февраля, а iOS 15.3.1 — 10 февраля 2022 года.

Следовательно, есть вероятность, что iOS 17.3.1 будет выпущена в ближайшие недели, при учете что Apple будет придерживаться своего обычного графика релизов.
Одновременно с этим, Apple также активно тестирует более крупное обновление — iOS 17.4.

В нем ожидаются многочисленные нововведения, включая серьезные изменения в App Store для Европейского союза, расшифровку Apple Podcasts, поддержку SharePlay для HomePod, добавление новых эмодзи и подготовку к запуску следующего поколения CarPlay в этом году. По информации от Apple, ожидается, что iOS 17.4 будет выпущена в марте.

Источник: gsmarena

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.