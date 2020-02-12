Apple готовит удешевленную версию наушников AirPods Pro

Apple готовит удешевленную версию наушников AirPods Pro12.02.2020 17:53
В связи со вспышкой коронавируса в Китае Apple начала переносить заказы своей продукции на заводы в Тайвань.
Наряду с этим стало известно, что американская компания выпустит AirPods Pro Lite.
Как передает Digitimes со ссылкой на отчеты поставщиков, Apple намерена увеличить объём выпуска iPad, Apple Watch, iMac и AirPods Pro Lite.
Среди этой продукции AirPods Pro Lite упоминаются впервые, но что это будет за наушники и сколько они будут стоить пока неизвестно.
Стоит напомнить, что дешевле AirPods Pro сейчас стоят AirPods второго поколения, а в России разница в цене между этими наушниками 4 тыс. рублей.
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