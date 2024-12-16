Главная » Новости

Apple готовит обновлённый трекер AirTag 2

Автор На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Apple планирует выпустить вторую версию своего трекера AirTag в 2025 году, сообщают источники из Bloomberg. Новый AirTag 2 будет похож на предыдущую модель, но получит несколько значительных улучшений.

Основные изменения включают новый чип Ultra Wideband 2 (UWB 2), который обеспечит более точное определение местоположения на расстоянии до 60 метров, что вдвое больше, чем у первой версии.

Также обновится динамик, который станет сложнее удалить, что повысит безопасность, так как ранее злоумышленники могли быстро отключить звук.

Кроме того, ожидаются новые цветовые варианты, включая чёрный и яркие оттенки, в то время как первая версия доступна только в белом цвете.

Презентация AirTag 2 может состояться весной или осенью 2025 года, одновременно с другими новыми продуктами Apple.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.