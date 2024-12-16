Apple готовит обновлённый трекер AirTag 2

Apple планирует выпустить вторую версию своего трекера AirTag в 2025 году, сообщают источники из Bloomberg. Новый AirTag 2 будет похож на предыдущую модель, но получит несколько значительных улучшений.

Основные изменения включают новый чип Ultra Wideband 2 (UWB 2), который обеспечит более точное определение местоположения на расстоянии до 60 метров, что вдвое больше, чем у первой версии.

Также обновится динамик, который станет сложнее удалить, что повысит безопасность, так как ранее злоумышленники могли быстро отключить звук.

Кроме того, ожидаются новые цветовые варианты, включая чёрный и яркие оттенки, в то время как первая версия доступна только в белом цвете.

Презентация AirTag 2 может состояться весной или осенью 2025 года, одновременно с другими новыми продуктами Apple.