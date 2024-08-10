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Apple готовит обновление для iPad Air и mini

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Согласно информации издания The Elec, компания Apple планирует значительное обновление для своих планшетов iPad Air и mini. По информации зарубежных источников, обе модели скоро получат OLED-дисплеи.

Apple готовит обновление для iPad Air и mini

OLED-экраны от Samsung должны появиться в iPad Air и mini в 2026 году. Однако это будут более доступные матрицы, а не высококачественные Tandem OLED, как в iPad Pro.

Эти данные подтверждает слухи, которые появились еще в октябре прошлого года, когда стало известно, что iPad Pro с OLED-дисплеем выйдет в 2024 году, что уже сбылось.

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