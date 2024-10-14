Apple готовит «облегченную» версию гарнитуры Vision Pro по цене 2000 долларов

Журналист Bloomberg Марк Гурман опубликовал отчет о новой, более доступной версии гарнитуры Vision Pro от Apple. По его информации, цена новинки составит 2000 долларов, что на 1499 долларов меньше, чем у текущей модели.

В следующей версии гарнитуры будет установлен менее мощный процессор, вероятно, Apple A18 Pro.

Некоторые элементы корпуса, такие как стекло и алюминий, будут заменены на более дешевый пластик. Также, скорее всего, отсутствует внешний экран EyeSight.

Гурман сообщает, что Apple ожидает, что новая модель будет продаваться в два раза лучше, чем оригинальная. Релиз «облегченной» версии намечен на 2025 год, а в 2026 году ожидается выход полностью новой модели Vision Pro 2.