Apple готовит клавиатуру для iPad Pro с трекпадом

iPad Pro может получить новую клавиатуру, в которой появится сенсорная панель, как на ноутбуках. Таким образом, новое поколение профессионального планшета станет больше похоже на ноутбук.

Сейчас iPad Pro поддерживает беспроводную мышь, но она пока работает не во всех режимах.

Скорее всего после выхода iPad Pro в операционной системе iPadOS будет полностью реализована функция курсора, и тогда планшет станет максимально приближен к ноутбуку.

Помимо этого, в новом планшете появится тройная камера от iPhone.