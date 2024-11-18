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Apple готовит к выпуску в 2025 году новый трекер AirTag 2

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Зарубежные журналисты продолжают раскрывать подробности о планах по выпуску новых продуктов Apple. Недавно сообщалось о возобновлении разработки телевизора, теперь же появилась информация и о запуске нового поколения трекера AirTag.

По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания Apple планирует выпустить новый трекер AirTag 2 в середине следующего года. Дизайн устройства останется похожим на оригинал, но в нем будут внесены технические улучшения.

Ранее уже ходили слухи о выходе AirTag 2, но теперь известны примерные сроки его появления. Оригинальная версия AirTag вышла в начале 2021 года после долгих ожиданий. Разработка нового трекера идет под кодовым названием B589, и, согласно Гурману, он уже проходит производственные испытания.

Ожидается, что AirTag 2 получит улучшенную дальность действия и более точное определение местоположения благодаря новому чипу сверхширокополосной связи.

Также планируются улучшения в области конфиденциальности, что сделает устройство менее пригодным для слежки за людьми.

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