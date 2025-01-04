Apple готовит iPhone 17 Air, он будет тонким и доступным

Apple готовит новый iPhone 17 Air, который заменит линейку iPhone Plus. По последним данным, он будет тоньше и дешевле, чем ожидалось, с ценой около 800 долларов.

iPhone 17 Air будет иметь толщину всего 6,25 мм, что значительно меньше, чем у базовой модели iPhone 16 (7,8 мм). Это делает его привлекательным для пользователей, ценящих эстетику.

Ожидается, что модель будет иметь менее мощные характеристики по сравнению с другими iPhone, что также направлено на привлечение определенной аудитории.

Модель iPhone Plus не пользовалась высоким спросом, и iPhone 17 Air стал ответом Apple на это. В то же время, Samsung готовит к выпуску свой Galaxy S25 Slim, который будет иметь схожую толщину, но с более продвинутой камерой.

Интересно, что iPhone 17 Air изначально планировался как отдельный продукт, но Apple решила заменить Plus после снижения его продаж. Новый смартфон может стать популярным, если предложенные характеристики будут достаточно хорошими.